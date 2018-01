BASKETBAL 25 januari 2018

Lummen - Bestuurslid Johnny Peeters was enthousiast met de mededeling dat de dames van Lummen waarschijnlijk de stap naar Top Division 1 zullen maken indien ze kampioen spelen. Het financiële plaatje is nog niet helemaal rond, maar er tonen enkele sponsors belangstelling. Na het wegvallen van DBC Houthalen krijgen we na één jaar afwezigheid opnieuw een Limburgse club op het hoogste niveau. Headcoach John Van Crombruggen blijft aan het roer. De steeds vlot scorende Jill Lorent stopt einde seizoen om zich op haar coachcarrière te kunnen concentreren. (GGT)