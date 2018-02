Bakker raakt zwaargewond bij blussen ontplofte oven 10 februari 2018

02u48 0 Lummen Bakker Kevin Van Hamme (30) is vrijdagochtend zwaargewond geraakt nadat zijn bakkersoven ontplofte, in de zaak aan het Gemeenteplein. De man probeerde in eerste instantie nog zelf de vlammen onder controle te krijgen met poederblussers. Even later werd hij zwaar verbrand en onder begeleiding van de MUG naar het brandwondencentrum in Neder-Over-Heembeek bij Brussel gebracht.

"We werden kort na 2 uur 's ochtends wakker door de enorme knal", legt syndicus Roger Joris van Residentie 'Lumen' uit. In het complex is de bakkerij Van Hamme gevestigd. "De buren kwamen allemaal snel naar buiten gelopen. Daar hoorden we dat er een explosie was geweest in de bakkerij op de benedenverdieping in het gebouw. De rook kwam al uit de zaak naar buiten. Meteen heb ik de brandweer gebeld, die de appartementsbewoners op het hart drukte om zeker buiten te blijven. Er werd gevreesd dat de brand nog uitbreiding kon nemen, maar gelukkig bleef het vuur uiteindelijk beperkt tot het bakkersatelier zelf."





Ernstige brandwonden

Slachtoffer Kevin Van Hamme probeerde na de ontploffing van de oven om het vuur zelf te blussen. Eenmaal buiten bleek Van Hamme ernstige brandwonden aan de armen en de borst te hebben opgelopen. Buren spoten de arme bakker nat met lauw water, vooraleer een ambulance en een MUG ter plaatse kwamen. Die brachten het slachtoffer naar het gespecialiseerde brandwondencentrum bij Brussel.





Kevin runt de zaak samen met zijn vader Rudi Van Hamme. Ook hij werd vrijdagochtend meteen op de hoogte gebracht. "De schade in de bakkerij is groot. We hebben er het raden naar wat er precies gebeurd is. Die oven wordt overigens vier keer per jaar grondig gecontroleerd. Vreemd dat hij zo plots kon ontploffen. Mijn zoon werd gisteren nog in slaap gehouden, zodat hij niet te veel pijn zou hebben. Wanneer we terug open kunnen, weten we nog niet." (RTZ)