Auto rolt over klaverblad van Lummen Toon Royackers

09 maart 2019

14u14 3 Lummen Op het klaverblad in Lummen is zaterdagochtend een bestuurder geslipt en over de kop gegaan. Het ongeval gebeurde omstreeks tien uur op de lus van de E314 uit Genk naar de E313 richting Luik.

De bestuurder begon daar in de bocht te schuiven, knalde in de vangrails en sloeg vervolgens over de kop. Door het ongeval verliep het verkeer even moeizaam, maar takeldiensten kregen de rijbaan gelukkig snel weer vrij. De bestuurder zelf werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.