Asbestalarm na hevige stalbrand 08 augustus 2018

02u49 0 Lummen Gisteravond heeft de politie de omgeving van de Sint Lutgardisstraat in Lummen afgezet, na een hevige brand in een boerderij. Daar was kort voor 19 uur een opslagplaats met hooi beginnen branden.

Mogelijk was het hooi door zelfontbranding beginnen smeulen, na de warme periode van de voorbije maanden. Toen brandweerzone Zuid West Limburg ter plaatse kwam, stond het gebouw alleszins in brand. Gevreesd werd dat door de brand ook de asbestplaten op het dak in de vlammen zouden blijven. Daarom sloot de politie West Limburg meteen de omgeving af, en kregen buurtbewoners de raad mee om ramen en deuren gesloten te houden. Ook de fietsers die op het nabijgelegen fietsroutenetwerk voorbij reden, werden door de politieploegen omgeleid. De verschillende brandweerkorpsen waren gisteravond nog laat in de weer met nablussen. (RTZ)