Algerijnse inbreker (43) slaat toe op oudejaarsnacht BVDH

07 november 2018

10u38 0

Een Algerijn (43) uit Vorst riskeert een celstraf van 30 maanden voor verschillende inbraken en een inbraakpoging op oudejaarsnacht 2017. Ook voor bendevorming staat hij terecht. Een buur zag die nacht beklaagde met twee anderen voor een woning in Hasselt staan. In Herk-De-Stad ging hij lopen met een fototoestel en 165 euro cash. Het alarm ging toen af en hij sloeg met zijn kompanen op de vlucht. Daarnaast was er nog een diefstal in Lummen in een woning waar de bewoners aanwezig waren. Een Renault sloeg er op de vlucht. Beklaagde werd eind januari 2018 aangehouden nadat hij op heterdaad betrapt werd. Hij wordt verdacht van een aantal woninginbraken in de regio Namen. Daarnaast heeft hij ook in Frankrijk en Duitsland al een hele reputatie opgebouwd. Beklaagde betwist de feiten en vraagt de vrijspraak. Vonnis op 5 december.

