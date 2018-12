Algerijn met dertig schuilnamen krijgt dertig maanden cel Birger Vandael

05 december 2018

12u52 0

Een Algerijn (39) die momenteel in de gevangenis van Marche-en-Famenne (provincie Luxemburg) verblijft, is veroordeeld tot dertig maanden cel voor een resem inbraken en inbraakpogingen. Zo ging hij op oudejaarsavond 2017 in Lummen lopen met twee tablets en twee iPhones. Hij sloeg die avond ook toe in Herk-de-Stad waar hij een fotoapparaat met materialen en een geldsom van 165 euro ontvreemde. Die nacht probeerde hij ook in Hasselt een inbraak te plegen, maar de poging liep spaak. Hij zou rond die periode lid zijn geweest van een dievenbende. Dankzij DNA-onderzoek werd beklaagde gevat. Hij stelde het geld nodig te hebben voor een operatie aan zijn oog. Om onder de radar van de politie en het gerecht te kunnen blijven, gebruikte hij niet minder dan dertig schuilnamen. Ook in Noorwegen, Nederland, Duitsland en Frankrijk zat hij al vast voor diefstallen.

