Al elf sluikstorters betrapt in één straat 27 januari 2018

De politie heeft afgelopen week alweer twee sluikstorters betrapt in de Kraaibergstraat in Lummen. De twee liepen tegen de lamp dankzij de mobiele camerabewaking.





De politie zet de mobiele camera's in op verscheidene plaatsen in de politiezone Limburg Regio Hoofdstad. In de Kraaibergstraat hebben die al heel wat opgeleverd. Afgelopen jaar zijn al negen personen betrapt die flesjes, blikjes of andere troep weggooiden in de berm. Afgelopen week liepen opnieuw twee personen tegen de lamp. Allemaal kregen ze een GAS-boete in de bus. Wie betrapt wordt op het weggooien van een verpakking kan al rekenen op een boete van 100 euro. Wie echt aan sluikstorten doet, mag tussen 200 de 350 euro ophoesten. De opruimkosten komen daar bovenop. "De aanpak met onze mobiele camera werkt duidelijk", stelt korpschef Philip Pirard vast. Hij waarschuwt dat het toestel nog zal worden ingezet om sluikstorters te betrappen. (RTZ)