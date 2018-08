Aantal opvangplaatsen asielzoekers wordt afgebouwd 21 augustus 2018

Vanaf 2019 zal het OCMW van Lummen zijn opvangplaatsen voor asielzoekers met 12 plaatsen afbouwen. Dit is een rechtstreeks gevolg van het dalend aantal verzoeken om internationale bescherming. Tijdens de piekperiode van de asielcrisis in 2016 breidde het OCMW zijn opvangplaatsen uit met 10 eenheden en kwam toen op een opvangcapaciteit van 21 plaatsen, verspreid over vier locaties. "In deze opvangperiode waren er geen conflicten met de buurt, noch onderling tussen de asielzoekers", klinkt het bij de gemeente. Omdat de bezettingsgraad in 2017 nog maar 55% bedroeg, werd een afbouw onafwendbaar. (MMM)