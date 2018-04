774 nieuwe inschrijvingen in Spectrumcollege 25 april 2018

Afgelopen zondag werd in alle scholen van het Spectrumcollege de jaarlijkse info- en inschrijfdag georganiseerd. In het zonnetje kwamen de jongeren samen met hun ouders in grote getalen opdagen.





De voorinschrijvingen en de inschrijvingen zorgen voor een mooi voorlopig aantal van 774 nieuw ingeschreven leerlingen. Deze cijfers hebben betrekking op de campus in Beringen, de campus in Paal en de campus in Lummen. Dit betekent een stijging van 19% ten opzichte van vorig schooljaar (eveneens na de voorinschrijvingen en de info- en inschrijfdag). In de middenscholen is er een stijging van ongeveer 12%, de bovenbouwscholen lieten een stijging van 29% optekenen. Het Spectrumcollege spreekt logischerwijze van een zeer succesvolle start van de inschrijfperiode.