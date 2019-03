600 leerlingen houden klimaatmars door Lummen: burgemeester belooft elektrische deelauto’s Toon Royackers

14 maart 2019

16u07 4 Lummen Héél veel regen, maar ook héél veel dappere klimaatbetogers donderdagmorgen in het centrum van Lummen. Daar stapten zeshonderd leerlingen van de lagere scholen en het secundair naar het centrale gemeenteplein. Daar beloofde burgemeester Luc Wouters al meteen milieuvriendelijke deelauto’s voor zijn gemeente.

“We zijn met onze leerlingen vertrokken aan het Spectrum College,” legt organisatrice Hanne Loenders uit. “Van daaruit stappen naar de verschillende lagere scholen, om ook die leerlingen op te pikken. Het is trouwens niet zo maar een klimaatmars. Net voor we vertrokken hebben onze leerlingen al les gehad over de klimaatverandering. Ze moeten ook weten waar het precies om gaat. En we doen niet alleen een mars, we willen ook zelf echt iets doen. Zo zetten we de verwarming in de school al een beetje lager, om energie en dus CO2 uitstoot te besparen. De leerlingen engageren zich om geen troep op de grond te gooien, en in de winter niet onnodig ramen of deuren open te laten staan.”

Gemeente gaat elektrisch

Op het gemeenteplein verzamelden tegen de middag alle leerlingen. Daar herhaalden ze hun beloften aan burgemeester Luc Wouters (CD&V). De leerlingen vroegen dat ook de gemeente haar schouders onder een milieuvriendelijker beleid zou zetten. “Die boodschap is aangekomen,” aldus de burgervader. “Op de volgende gemeenteraad staat alvast de aankoop van twee elektrische auto’s. Daar gaan de administratieve diensten straks milieuvriendelijk mee op pad. Bovendien gaan we die wagens in het weekend op het Gemeenteplein parkeren, waardoor ook inwoners ze kunnen gebruiken als een deel-auto.”