30 nieuwe bomen bij dankzij jeugdspelers KWS Linkhout Toon Royackers

18 maart 2019

19u17 0 Lummen De omgeving van het voetbalterrein van KWS Linkhout bij Lummen ziet er sinds dit weekend weer iets groener uit. De jeugdspelers van de ploeg hebben de toegangsweg voorzien van dertig nieuwe knoteiken.

Ze staan allemaal langs de trage weg in het verlengde van de Langorenstraat. Met de dreef van knoteiken wil de gemeente de buurtweg terug opwaarderen. Samen zullen de dertig bomen wanneer ze volgroeid zijn, ook 0,75 ton CO2 per jaar opnemen. Voor de aanplanting deed de gemeente beroep op de deskundigheid van de jeugdspelertjes (U6-U7-U8) van KWS Linkhout. Die gingen dit weekend met hun schop aan de slag, waardoor de klus op één avond geklaard was.