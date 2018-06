"Wellicht niet laatste plofkraken in Limburg" BPOST-KANTOREN IN LUMMEN EN LOMMEL IN ZELFDE NACHT DOELWIT TOON ROYACKERS MARCO MARIOTTI

22 juni 2018

03u10 0 Lummen De plofkrakers die woensdagnacht om 3 uur toesloegen in Lommel, zijn op het nippertje kunnen ontkomen dankzij hun snelle sportwagen. Op hetzelfde uur sloegen krakers toe aan het postkantoor in Lummen-centrum. "We vrezen dat dit nog niet het einde is", zegt Kris Vandepaer, hoofd van de federale gerechtelijke politie Limburg.

Zowel Lummen als Lommel zijn afgelopen nacht opgeschrikt door een plofkraak in een kantoor van Bpost. De daders gebruikten in beide gevallen gas, en bliezen de geldautomaat op. De buurtbewoners in Lummen-centrum schrokken zich rond 3 uur een ongeluk. "Omdat hier in de straat ook wegenwerken bezig zijn, dacht ik eerst dat een vrachtwagen was komen lossen", zegt Benny Vandikkelen. "Maar toen viel mijn oog op het postkantoor. De ramen waren stuk door de impact, en tussen de brokstukken door sprongen plots vier mannen naar buiten. Buren belden de politie. De daders trokken een spurtje naar het parkeerterrein hier tegenover waar hun vluchtauto geparkeerd stond. Ik zag hen nog net wegscheuren in de richting van de Ringlaan."





Nederlanders

De geldlade die de daders uit de bankautomaat trokken, lag nog op de stoep en hing onder de verfspatten. Over de omvang van de buit is er nog geen duidelijkheid, maar de kans bestaat dat het ontwaardingssysteem heel wat biljetten met verf besmeurde. In Lommel gebeurde hetzelfde. Daar zagen getuigen twee mannen wegscheuren in een Audi S5. "Het was een héél akelig gegeven. Die mannen spraken trouwens met een Nederlands accent", vertelt Line Berghmans. De politie kwam ter plaatse en zette de achtervolging in. De gangsters slaagden er dankzij hun snelle sportauto in om de politie af te schudden. DOVO kwam ter plaatse en ook de brandweer voerde een stabiliteitsonderzoek uit.





Meer dan 100 plofkraken

Opvallend is dat de dieven in Lommel hun ontstekingmechanisme noodgedwongen moesten achterlaten. De accu met elektriciteitskabel lag naast het gebouw en was zelfs nog verbonden met de automaat. De kans bestaat dat er sporen op terug te vinden zijn. Volgens Kris Vandepaer van FGP Limburg, is dit mogelijk niet de laatste plofkraak die Limburg te verduren krijgt. "In Nederland en Duitsland zijn er de laatste jaren meer dan honderd gevallen gesignaleerd. Ze hebben hun terrein nu verlegd. Er is in Brussel overleg geweest tussen alle betrokken parketten in ons land, en we gaan ze proberen te klissen. Maar de banksector zal ook aanpassingen moeten doorvoeren. Vergelijk het met het geldtransport dat zich ooit ook is gaan aanpassen na vele overvallen."