"Vuurwerkshows liggen stil door droogte" SECTOR SNAKT NET ALS DE BOEREN NAAR EEN GOEDE PLENSBUI TOON ROYACKERS

07 augustus 2018

02u38 0 Lummen Geen burgemeester of feestorganisator die nog een vuurwerkshow durft door te laten gaan in deze verzengde hitte.

"Alles wordt afgelast, terwijl facturen wel blijven binnenkomen", legt Eric Tielemans van T&T Fireworks uit Lummen uit. Samen met de boeren hoopt hij op een paar goede plensbuien.





Het begon al op 9 juli. "Looi Feest is bekend om een mooi en knallend vuurwerk", aldus Eric Tielemans. "Maar het werd afgeslast omwille van het dreigende gevaar. Voor alle duidelijkheid: als de brandweer en de bevoegde instanties dat advies geven, dan volgen we dat ook nauwgezet op. We willen zelf dat onze shows in alle veiligheid kunnen doorgaan. Onze nationale feestdag op 21 juli is nog min of meer gered. Alleen in Malmedy werd het spektakel geschrapt. Op de meeste andere plaatsen waar we stonden, gold toen nog geen code rood. Gelukkig maar. Al begonnen we half juli al hard te verlangen naar een paar plensbuien om de ondergrond terug vochtig te krijgen. Maar de droogte blijft dus duren, en nu is het risico alleen maar groter. Twee weekends geleden waren er vier vuurwerkshows afgelast, vorig weekend waren er dat vijf. Normaal is dit een topseizoen, nu zitten we hier werkloos."





Geen subsidies

T&T Fireworks levert ook aan kleinere bedrijven. "En ik merk goed dat sommige collega's het lastig hebben", zegt Eric Tielemans. "Je kan je hier ook niet voor verzekeren. Geen spektakel, is voor ons geen inkomsten. En dat terwijl de rekeningen wel betaald moeten worden. Net als de boeren hopen wij op neerslag. Al zijn er voor landbouwers in veel gevallen nog subsidies als de oogst mislukt, in onze sector moet je het helemaal zelf redden. Wij hebben nog het geluk dat we functioneel vuurwerk verkopen. Zoals bijvoorbeeld de 'krakers' aan onze spoorwegen. Die geven een alarm als er een trein voorbij komt op een werf, waardoor de arbeiders weten dat ze aan de kant moeten. Maar er zijn zelfstandigen die het alleen van hun shows moeten hebben. Alleen aan de kust is er geen probleem: daar wordt het vuurwerk afgeschoten boven de zee en op het strand. Dan is er geen brandgevaar. Maar in het binnenland is alles kurkdoorg. Dan kun je het risico niet nemen. Of we dit al meegemaakt hebben? Neen, ik zit nu 22 jaar in het vak. Er zijn nog droge zomers geweest, maar nooit zo extreem als dit jaar."





Alternatieven zijn er wel. Zo heeft T&T Fireworks vuurwerkfonteintjes. "Mooi om zien, en er komt geen echt vuur aan te pas. Dus dat kan veilig doorgaan, net als eventuele lasershows. Maar de meeste organisatoren van feesten willen natuurlijk dat het eens goed knalt en dat er mooie vuurwerkboeketten in de lucht ploffen. Als het straks even gaat regenen, gaan er veel vuurwerkmakers een vreugdedansje doen, gok ik."