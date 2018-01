"Ronaldo of Messi? Nooit door laten intimideren" Burgemeester van Lummen hangt scheidsrechterfluit aan de haak MARCO MARIOTTI

20 januari 2018

02u25 0 Lummen Scheidsrechter Luc Wouters (48) houdt zijn kaarten voortaan op zak. De laatste wedstrijd is gefloten, het Belgisch voetbal is een vertrouwd gezicht armer. Meer dan ooit wordt de Lummense gemeenteraad nu zijn speelveld, maar eerst blikt de burgemeester met ons nog even terug op zijn sportieve carrière. "We worden nog te vaak herinnerd om onze flaters, en zelden om de duizenden wedstrijden die we in goede banen geleid hebben."

Je mag hem op zijn 48ste nog altijd uitdagen, maar hou er dan rekening mee dat hij je tijdens een potje uithouding trainen wellicht zal laten zweten. Aan het sportieve zal het dus niet gelegen hebben, maar toch hangt Luc Wouters zijn fluit definitief aan de haak. Op zijn carrière blikt hij met fierheid terug, maar de focus ligt nu vooral op de verkiezingen in oktober. Krijgt hij een nieuw mandaat als burgemeester van Lummen? Als het aan hem ligt wel. En de scheidsrechter heeft altijd gelijk.





Je carrière afsluiten na meer dan dertig jaar. Het moet iets doen met een mens.

"Het is inderdaad speciaal, maar ik sluit dit hoofdstuk af met een goed gevoel. We moeten realistisch zijn: ik zou geen jaren meer doorgaan. Alleen is binnen de voetbalbond de norm voor scheidsrechters strenger geworden - terecht. Vanaf dit seizoen wordt er op dinsdagen getraind in Waals-Brabant, maar op die dagen heb ik schepencollege. Te veel collega's moeten zich dan aan mijn planning aanpassen, en op een gegeven moment houdt het op."





Had je eigenlijk nog willen doorgaan?

"Misschien hooguit nog één jaar. Van alle nationale scheidsrechters ben ik de oudste. Ik heb zelfs de bijnaam 'pappi' gekregen. Als het soms wat moeilijker gaat op de training, dan roepen ze al eens: 'allez pappi, kom op'. Er zitten zelfs gasten bij wiens vader jonger is dan ik. Anderzijds konden ze wel rekenen op mijn ervaring. Maar ik ben van nature graag de voortrekker, het vuur in de groep. Maar dat was nu verdwenen naar de achtergrond."





Je palmares is er anders één om 'U' tegen te zeggen.

"Vooral mijn jaren als internationaal scheidsrechter, vanaf 2007, waren inderdaad fenomenaal. Als ik er nu aan terugdenk, besef ik soms dat ik er toen misschien te weinig bij heb stilgestaan. Topmatchen in de Champions League, zoals Real Madrid tegen Barcelona. Of in het stadion van Bayern München staan. Dat zijn kippenvelmomenten, ja. En dan te denken dat het eigenlijk nooit mijn ambitie geweest is."





Wilde je dan liever stervoetballer worden?

"Neen. Al redelijk vroeg besefte ik dat de profvoetballer niet in mij zat, hoewel ik bij KWS Linkhout toch kapitein was bij de jeugdploegen. Maar op mijn zestiende kreeg ik de microbe van het fluiten al te pakken - mijn pa was ook altijd scheidsrechter. Van het één kwam het ander, en natuurlijk wilde ik steeds beter worden. Maar niemand die durfde denken dat ik dit niveau zou halen."





Je bent wellicht vaak uitgefloten, altijd de boeman. Kruipt dat in de kleren?

"Je moet dat kunnen plaatsen. Natuurlijk zijn er supporters die enorm emotioneel kunnen reageren. Ik heb ook al bedreigingen gekregen, maar ook dat moet je kunnen relativeren. In de provinciale reeks is het harder als scheidsrechter. Als daar één van de vijftig toeschouwers iets lelijks roept, dan hoor je dat luid en duidelijk. In een stadion met twintigduizend toeschouwers verdwijnt alles in het lawaai. Men vergeet soms dat wij ook maar mensen zijn."





Erken je je eigen flaters?

"Natuurlijk. Ik heb soms beslissingen genomen die wedstrijden hebben doen kantelen, en achteraf een verkeerd eindresultaat opgeleverd hebben. Daar had ik het wel moeilijk mee - tot slapeloze nachten toe. Het is ook daar waar scheidsrechters doorgaans om herinnerd worden: om hun flaters. Maar de fabel dat er in topwedstrijden van RSC Anderlecht in het voordeel van de Brusselaars gefloten wordt, blijft de grootste larie. Nooit heb ik me door iemand laten intimideren. Niet door een Ronaldo, een Messi, of eender wie. Je staat op dat veld met focus, je ziet alleen voetballers. Er moet gewoon wederzijds respect zijn. Waar ik niet tegen kan, zijn wegwerpgebaren. Dan maakt de speler je belachelijk en trekt hij je autoriteit voor een vol stadion in twijfel. Dan kan ik onverbiddelijk zijn."





Is Luc Wouters een strenge mens?

"Dat moet je aan mijn collega's vragen. (lacht) Nee, maar ik ben wel iemand met visie. En ik durf doorduwen, ook binnen de politiek. Je moet als burgemeester kunnen bemiddelen, maar soms ook harde keuzes maken. Ik ben iemand die op de trein springt en mee kolen komt scheppen wanneer blijkt dat we ons doel anders niet zullen halen."





Je gaat nu 'met pensioen'. Eindelijk tijd voor andere dingen?

"Vooral mijn vrouw en vrienden zullen heel gelukkig zijn. Ik heb vroeger vaak moeten afzeggen door de avondwedstrijden, maar ik heb er onvergetelijke ervaringen voor in de plaats gekregen. En de politiek blijft na dertig jaar ook mijn passie. Ik wil laten zien dat Lummen géén slaapgemeente is, maar net ontzettend veel troeven heeft. We moeten blijven inzetten op kinderopvang, veilige fietspaden en het nog meer versterken van de sociale cohesie. Dat we een groene parel zijn, aan het belangrijkste kruispunt van de provincie, is een zegen."





Ga je nu echt nooit meer fluiten? Zelfs niet bij caféploegen?

"Op café gaan, zal ik nog doen. Maar fluiten echt niet meer. Mijn voornemen is trouwens om mijn gewicht op peil te houden. Momenteel staat er 86 kilogram op de teller, maar er zal een pak minder getraind worden. Een uitdaging om dat gewicht te houden, dus. (lacht)"