"Poen pakken op de kap van honden: schaamteloos" 300 ACTIEVOERDERS PROTESTEREN TEGEN KOMST FOKKERIJ

22 januari 2018

02u27 0 Lummen Zo'n 300 sympathisanten hielden gisteren een protestmars tegen de komst van een hondenfokkerij in Molem, een gehucht van Meldert. "Honden moeten er aan de lopende band puppy's op de wereld zetten. Het enige wat telt, is zo veel mogelijk poen pakken", zegt Liestbeth Reijniers, voorzitter van de vzw Anti Broodfok die de optocht organiseerde.

Rudi Geudens die al in Schaffen fokkerij Het Hezehof met enkele honderden honden uitbaat, wilde gisteren niet reageren. Hij heeft bij het gemeentebestuur van Lummen onlangs opnieuw een aanvraag ingediend voor een vergunning voor 150 fokhonden. In oktober vorig jaar had hij al een vergunning aangevraagd voor 400 honden, maar toen kreeg hij een storm van protest over zich heen, tot doodsbedreigingen toe. Toen ondertekenden 13.000 mensen een online petitie tegen de aanvraag, deze keer staat de teller al op 8.000.





Geldgewin

De vzw Anti Broodfok en de 300 betogers willen niet weten van de plannen van Rudi Geudens. "Het geldgewin gaat boven het welzijn van de honden en hun puppy's", zegt Daniël Maya van de vzw Dieren in nood. "Fokkers die in grote hoeveelheden honden houden en ermee kweken, veroorzaken veel dierenleed. Zo zitten de honden in boxen, vaak nog op elkaar gestapeld. Ze komen niet buiten, kunnen er niet rondlopen of snuffelen." Ook Femke Milisen uit Tongeren, die met haar hond Clif in de protestmars liep, had een duidelijke mening. "Voor een fokker telt maar één ding: geld. Wie betaalt, krijgt de puppy mee naar huis. Of anders gezegd: de fokkers gaan niet na of de hond wel past bij een gezin."





"Getraumatiseerd"

Ook Marc Keunen uit Paal klaagde de wantoestanden aan bij broodfokkers. "Het welzijn van dieren is niet in een economisch model te gieten", legde hij uit. "De honden waarmee gefokt wordt, zijn continu zwanger. Hoe kan je voldoende aandacht aan elke hond schenken als er zoveel bij elkaar zitten?", vroeg hij zich af. Het sandwichbord dat Ine Van de Can uit Halen meedroeg in de optocht loog er niet om: Stop de puppyfabrieken! "Honden moeten enkel kweken. Ze worden niet getest op erfelijke afwijkingen. De honden hebben geen zuivere bloedlijnen. Ze krijgen krommen poten, schurft, worden angstig en agressief. De beesten raken getraumatiseerd. Ze komen niet in contact met situaties buiten, laat staan met andere mensen en dieren." Het schepencollege van Lummen zal tegen 13 februari beslissen of het een verlunning zal verlenen aan broodfokker Geudens.