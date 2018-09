"Meteen zware derby tegen Lommel" Elise Convents - Lummen B 06 september 2018

02u23 0

Basketbal Tweede landelijke A vrouwen

De laatste seizoenen moest Lummen B strijden voor het behoud. De club deed in het tussenseizoen een extra inspanning en enkele meisjes kwamen over van Zonhoven om zo terug te keren naar de oude stal. Het jonge Lummen is dus versterkt en één van die talenten is jeugdproduct Elise Convents. De voorbereiding verliep naar wens en zaterdagavond (17.30 uur) start de competitie met een thuisderby tegen Lommel.





"Leuk hé. Starten met een thuisderby en dat op mijn 21ste verjaardag", stelde de student architectuur. "Met jong geweld en een krappe kern konden we ons de laatste seizoenen toch telkens handhaven in landelijke. Het bestuur deed het nodige om eens een rustig seizoen te kunnen draaien. Gezien de goede voorbereiding moet dat zeker lukken. Met de komst van Lommel krijgen we onmiddellijk een zware derby voorgeschoteld. Het zal zeker een pittig duel gaan worden en een echte waardemeter om te zien hoe sterk dat we echt zijn. De nieuwe coach Maxim Deweerdt liet alvast een nieuwe wind waaien en ik zie ons dan ook een goed seizoen draaien." (GGT)