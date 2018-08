"Hier moet iets gebeuren, en snél" FRACTIELEIDER GROEN BEZOEKT ZWARTE KRUISPUNTEN VAN LIMBURG BIRGER VANDAEL

21 augustus 2018

02u42 0 Lummen Vlaams fractieleider voor Groen Björn Rzoska rijdt deze week zijn Ronde van Vlaanderen langs de zestien zwarte punten die al sinds 2012 schreeuwen om verbetering. Gisteren bezocht hij de twee Limburgse kruispunten in Beringen en Lummen.

Rzoska komt zelf uit Lokeren en daarom besloot hij om de twee verst gelegen punten als eerste te behandelen. 's Ochtens trok hij naar het kruispunt van de Kasteletsingel (N72) met de Nijverheidsstraat in Beringen. "Dit is meteen een schoolvoorbeeld van een zwart punt. Met een enorme scholencampus (het Spectrumcollege, red.) op enkele hectometers van hier passeren er dagelijks honderden fietsers. Hier moet iets gebeuren, en snel. Dan denk ik aan het invoeren van slimme verkeerslichten zodat het kruispunt conflictvrij wordt. Zo kunnen fietsers en voetgangers oversteken zonder kruisend autoverkeer."





Conflictvrij

In de aanloop naar het kruispunt merkte Rzoska dat het niet bepaald comfortabel fietsen was. "Een aantal fietspaden waren te smal, ik ben het gaan opmeten en ze beperkten zich tot zeventig centimeter. Met daarnaast een tweevaksbaan waar men zeventig mag rijden, is dat niet ideaal." Ook de Brugstraat, die amper enkele meters verder de N72 kruist, is een punt waar vraagtekens bij worden geplaatst. Deze wil men bij Groen graag verkeersvrij zien.





Ook de lokale afdeling van Groen Beringen fietste mee. "Verkeersveiligheid is voor ons een absolute topprioriteit", benadrukte lijsttrekker Meral Özcan. "We hebben op de gemeenteraad al gepleit om elk kruispunt conflictvrij te maken, maar dat is er niet van gekomen. Het gaat dan wel om een gewestweg, we vinden toch dat de gemeente een rol moet spelen bij het aankaarten van de zwarte punten bij de Vlaamse overheid. Vanaf dit weekend gaan we met de fiets door alle deelgemeenten om alle andere gevaarlijke punten te analyseren."





Absurd

In Lummen lag de klassieker 'de Zwarte Ring' op het parcours. "Men zit hier met de absurde situatie dat fietspaden stoppen op 400 meter van het kruispunt", vertelt Johnny Ceyssens van Groen Beringen. Burgemeester Luc Wouters (CD&V) dringt al jaren aan op een rotonde op het kruispunt van de Grote Baan met de Blanklaarstraat, maar die is er nog altijd niet. "Rzoska vindt het ontstellend dat een gewestweg met zo'n zwaar verkeer niet veiliger kan", besluit Ceyssens. Rzoska hoorde gisteren ook de reactie van mobiliteitsminister Ben Weyts (N-VA): "Hij beloofde werk te maken van de kruispunten en trok 20 miljoen bovenop de al voorziene 50 miljoen euro uit voor een versnelde aanpak. Het is in elk geval goed dat deze plaatsen net voor de start van het schooljaar vol in de spotlight komen."