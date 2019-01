“Het leven schijnt niet meer waard te zijn dan een beetje cannabis” Birger Vandael

15 januari 2019

14u56 3 Lummen Een Lummenaar (38) is veroordeeld tot een celstraf van 18 maanden nadat hij een 28-jarige man uit Diest had voorgesteld in ruil voor 5 gram cannabis een Beringenaar te vermoorden. “Zijn gedrag getuigt van een totaal gebrek aan respect voor het menselijk leven, dat niet meer waard lijkt te zijn dan een beetje cannabis”, oordeelt de rechtbank in het vonnis.

De feiten speelden zich af op 21 februari 2015 in Tessenderlo. Uit de verklaringen blijkt dat een 49-jarige vrouw uit Tessenderlo geen uitweg meer zag in haar relatie met de burgerlijke partij, die haar naar eigen zeggen voortdurend vernederde en mishandelde. Dat verhaal kwam terecht bij de toenmalige partner van haar dochter. Deze Lummenaar overhandigde de man uit Diest een mes zodat die de moord kon uitvoeren. Hij bracht hem ook naar de woning waar hij het slachtoffer zou opwachten. Uiteindelijk ging hij enkel lopen met diens bromfiets, sleutel, helm en bier.

Tegenstrijdige verklaringen

Er waren heel wat tegenstrijdige verklaringen. Zo werd de 49-jarige vrouw uit Tessenderlo vrijgesproken, terwijl de Lummenaar bestraft wordt omwille van zijn sturende rol. In de rechtbank beweerde die Lummenaar wel nog dat hij vrienden was met het slachtoffer, maar mogelijk is die vriendschap pas na de feiten gegroeid. Naast zijn celstraf van 18 maanden, krijgt de Lummenaar ook nog een geldboete van 300 euro. De man uit Diest krijgt een celstraf van 20 maanden. Allebei hadden ze reeds een strafrechtelijk verleden, waardoor ze geen uitstel van hun straf krijgen. Aan het slachtoffer moeten de man uit Diest en de Lummenaar een schadevergoeding van respectievelijk 2.970,90 en 2.980 euro betalen.