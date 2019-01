“Bewakingsbeelden zijn nogal hallucinant” Ramkrakers knallen met gestolen bestelwagen door vitrine muziekzaak Adams Toon Royackers

28 januari 2019

14u05 5 Lummen Drie gemaskerde criminelen zijn maandagochtend met een bestelwagen door de vitrine van muziekwinkel ‘Adams’, langs de Bosstraat in Lummen geknald. Ze beukten met hun gestolen auto dwars door het glas en sprongen vervolgens door de opening naar binnen. Ze gingen aan de haal met een dertigtal dure blaasinstrumenten. De totale buit bedraagt zeker enkele tienduizenden euro’s.

“De bewakingsbeelden zijn nogal hallucinant,” zo toont zaakvoerder Rudi Jongen van muziekzaak Adams. “Je ziet de daders eerst het terrein net naast onze winkel oprijden met hun knalrode bestelwagen. Met diezelfde auto manoeuvreren ze wat en rammen ze vervolgens drie keer hard onze vitrine. De gemaskerde daders zien we met onze blaasinstrumenten aan de haal gegaan. Ze slaan net toe op de plek waar we onze gebruikte instrumenten testen. Op enkele minuten tijden hebben ze een grote buit in hun auto gestapeld. We zijn als muziekzaak gespecialiseerd in blaasinstrumenten en slagwerk. Blijkbaar hadden deze boeven vooral oog voor de afdeling blaasinstrumenten.”

Gestolen bestelwagen

Op de camerabeelden is de bestelwagen trouwens haarscherp in beeld. Het gaat zelfs om een auto met grote, en herkenbare reclameteksten op. Speurwerk leert de lokale politie Limburg Regio Hoofdstad echter dat het voertuig afgelopen weekend gestolen werd in het Waalse Borgworm. “De schade aan onze zaak is behoorlijk groot,” zegt uitbater Rudi Jongen. “De brandweer was nodig om onze gevel voorlopig weer dicht te maken. Het glas en het raamwerk waren naar binnen gevlogen. Deze afdeling kunnen we een poosje niet meer gebruiken, maar de rest van onze winkel blijft uiteraard wel open.”

Tweede keer op één jaar

Het is niet de eerste keer dat muziekwinkel Adams inbrekers over de vloer krijgt. “We zijn ruim een jaar geleden verhuisd van Diest naar deze KMO zone, aan de Bosstraat in Lummen. Nu is het al de tweede keer dat ze hier toeslaan. Heel vervelend. Heel stom ook: want normaal waren hier al lang extra veiligheidshekken geplaatst. Die moeten voorkomen dat er nog ramkraken zoals deze gepleegd konden worden. Helaas was de plaatsing door de vrieskoude van afgelopen week even uitgesteld. Als het vorige week niet zo gesneeuwd had, dan hadden ze deze ramkraak dus niet kunnen plegen. We zijn intens met de zaak bezig. Dat is het natuurlijk pijnlijk als er zoiets gebeurd. Toen we in Diest zaten hadden we ook zo een inbraak om de drie à vier jaar.”

De lokale politie Limburg Regio Hoofdstad nam maandagochtend de camerabeelden mee voor verder onderzoek. Op de beelden zijn ook twee daders vrij goed te zien. Beiden hebben ze helaas wel een mondmasker voor zich gebonden. De omvang van de buit wordt intussen geschat op ruim 40.000 euro.