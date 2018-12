Zwaargewonde bij aanrijding drie wagens op Aarschotsesteenweg Tom Van de Weyer

16u59 2 Lubbeek Op de Aarschotsesteenweg N223, op de grens tussen Kerkom en Vissenaken geraakte zondagnamiddag een man zwaargewond bij een aanrijding tussen drie wagens.

Om 14.33 uur reed de man met zijn Audi in de richting van Tienen, toen hij op het kruispunt aan de Peugeotgarage in de flank reed van een andere Audi die vanuit de Helstraat wilde oversteken. Door de botsing raakte hij nog een derde wagen die vanuit de Boutersemstraat kwam en voorrang verleende. De brandweerzone Oost kwam ter plaatse om de bestuurder uit de gebeukte wagen te redden. Hij werd in kritieke toestand afgevoerd naar het UZ in Leuven, maar is niet meer in levensgevaar. De inzittenden van de andere wagens bleven ongedeerd. De brandweer sloot het kruispunt een tijdje af om het oliespoor van het wegdek te spuiten.