Vrijspraak voor vermeende verkeersagressie KAR

12 maart 2019

Een rechtszaak rond verkeersagressie is voor twee koppels op een sisser uitgedraaid. De twee partijen kwamen op 14 juli 2016 in aanvaring met elkaar in Lubbeek. De twee bestuurders stapten uit om de confrontatie aan te gaan. Een motorrijder die getuige was, zag hoe een van hen een brandblusapparaat ter hand nam. Daarbij zouden ook bedreigingen zijn geuit. De twee partijen stapten naar de politie omdat ze zich gedupeerd voelden. De bestuurder met de brandblusser verklaarde dat hij instinctief reageerde om zich te verdedigen tegen de andere bestuurder. Diens partner beweerde geduwd geweest te zijn door de man met het brandblusapparaat. Maar die laatste werd vrijgesproken bij gebrek aan bewijzen. “De verklaring van mevrouw dat zij door de beklaagde is geduwd, wordt niet gestaafd door een objectief bewijselement. Er is ook geen medisch attest beschikbaar. Er is minstens twijfel”, aldus de rechter.