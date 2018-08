Vrachtwagen rijdt auto in flank: één zwaargewonde 25 augustus 2018

In de Lubbeekstraat in Pellenberg bij Lubbeek is vrijdagnamiddag omstreeks 15.30 uur een bestuurder van een grijze Opel Zafira zwaargewond geraakt nadat hij werd aangereden door een vrachtwagen. Dat gebeurde op de kruising met Plein. "De bestuurder van de wagen, een 81-jarige man uit Scherpenheuvel-Zichem, reed het kruispunt op zonder voorrang te verlenen. Daarop reed de vrachtwagenbestuurder (49) van transportbedrijf Janssens uit Lubbeek vol in de flank van de wagen", vertelt politiecommissaris Paul Mispelters. De man moest door de Leuvense brandweer uit het voertuig geknipt worden. In het voertuig zat ook de vrouw van de bestuurder.





De 82-jarige dame werd afgevoerd, maar haar verwondingen vielen best mee. Even werd er gevreesd voor het leven van de autobestuurder, maar dat bleek ongegrond. De man werd zwaargewond naar het Gasthuisbergziekenhuis gebracht. Hij verkeerde echter nooit in levensgevaar. "Gelukkig reed de vrachtwagenchauffeur met een trekker, maar zonder oplegger. Anders was de impact wellicht een pak groter geweest", meent Mispelters. Het is niet het eerste ongeval op die plek. "De zichtbaarheid is daar niet optimaal", geeft Mispelters toe. Wellicht heeft die matige zichtbaarheid voor het ongeval gezorgd. (ADPW)