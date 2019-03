Vakbond LBC-NVK: “Verscherpt toezicht op ’t Spelthof kan leiden tot minder personeel” Bart Mertens

19 maart 2019

12u15 0 Lubbeek Woonzorgcentrum ’t Spelthof in Binkom staat onder verscherpt toezicht maar de directie van uitbater Vulpia maakt zich sterk dat de vastgestelde problemen worde opgelost. Vakbond LBC-NVK is er niet zo zeker van dat het verscherpt toezicht zal leiden tot meer personeel.

In woonzorgcentrum ’t Spelthof in Binkom werd in het najaar van 2018 nog actie gevoerd tegen het personeelstekort. Zelfs bewoners namen actief deel aan de actie van de vakbonden. De directie van uitbater Vulpia riep toen op om met een positieve instelling samen te zoeken naar een oplossing. Ondertussen staat ’t Spelthof op een lijst van rusthuizen die onder verscherpt toezicht werden geplaatst door de Zorginspectie. Volgens de directie van Vulpia zijn er al stappen genomen om de vastgestelde tekortkomingen op te lossen en worden er op korte termijn ook nog andere maatregelen genomen.

Positieve verslagen

Er zouden ondertussen ook al enkele positieve verslagen zijn opgemaakt door de Zorginspectie. Toch vreest vakbond LBC-NVK dat het verscherpte toezicht niet per definitie zal leiden tot meer personeel in ’t Spelthof. Eén van de gevolgen van het verscherpte toezicht is immers dat er zes maanden lang geen nieuwe bewoners in ’t Spelthof mogen gaan wonen. En net dat gegeven zou kunnen leiden tot minder financiering en bijgevolg minder personeel volgens Piet De Winter van vakbond LBC-NVK.

Personeelsnorm

“Er komen geen nieuwe bewoners bij en mogelijk zullen er bewoners overlijden de komende maanden. Minder bewoners dus en bijgevolg ook minder financiering. Vulpia gaat niet boven de personeelsnorm gaan en daardoor zouden er wel eens ontslagen kunnen vallen. Het principe van verscherpt toezicht is uiteraard goed want problemen moeten aangepakt worden maar als de genomen maatregelen zouden leiden tot ontslagen dan is dat uiteraard bijzonder jammer en zelfs cru.”