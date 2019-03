Unizo Lubbeek organiseert tweede editie van de Summer Fashion show Stefan Van de Weyer

24 maart 2019

17u55 0 Lubbeek Unizo Lubbeek organiseert de tweede editie van de Summer Fashion Show in zaal Libbeke op de Gellenberg in Lubbeek. Vele honderden gasten kwamen zich vergapen aan de nieuwe zomerse trends die de Lubbeekse winkels in aanbod hebben, op de modeshow werden zowel bovenkledij en ondergoed getoond.

Annie Dejonghe, voorzitter van Unizo Lubbeek, legt uit hoe de modeshow tot stand kwam.

“Enkele winkels hadden het idee opgevat om deze Summer Fashio Show in het leven te roepen. Met Unizo hebben we ze begeleid en gesteund. Ze hebben zelf het meeste gedaan. Wat ook leuk is, is dat de winkels elkaar hier aanvullen in hun aanbod. Ze helpen elkaar ook op deze zomers modieuze dag”, vertelde Dejonghe gedreven.