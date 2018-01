Twee verkeersongevallen 02u28 0

De hulpdiensten dienden zaterdagnacht tweemaal uit te rukken voor een verkeersongeval in Lubbeek. Rond 2.15 uur ging een bestuurder op de Staatsbaan (N2) van de rijbaan af. De wagen ramde een paaltje en kwam in een naastgelegen weide tot stilstand. De bestuurder werd lichtgewond naar het ziekenhuis overgebracht.





In de Binkomstraat in Lubbeek gebeurde even voor 5 uur nog een verkeersongeval. De bestuurder reageerde aanvankelijk niet toen hij door toegesnelde getuigen werd aangesproken. Uiteindelijk weigerde hij door de hulpdiensten naar het ziekenhuis overgebracht te worden. De brandweer werd gevraagd de rijbaan schoon te maken. (SPK)