Twee korpsen urenlang in de weer met brand eeuwenoude schouw 12 februari 2018

02u38 0

Twee brandweerkorpsen zijn zaterdagnamiddag samen meer dan vier uur lang in de weer geweest met een schouwbrand in de Brakumdreef in Lubbeek. Daar had de immense schouw van een verbouwde eeuwenoude hoeve rond 13 uur vuur gevat. Omdat het vuur zich ongeveer in het midden van de twaalf meter hoge en bijna twee meter brede schouw bevond, hadden de korpsen uit Leuven en Tienen een immense kluif aan het doven van de vlammen. Uiteindelijk moest er een gat gemaakt worden om bij de vuurhaard te geraken. De schade bleef beperkt tot de schouw. Een verdieping en de zolder liepen wel lichte rook- en roetschade op. De brandweer verwijderde een vijftal kruiwagens roetophoping uit de schouwpijp. De bewoners konden met een attest nochtans aantonen dat de betrokken schouwpijp nog maar recent was gereinigd. (SPK)