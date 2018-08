Truck onderweg naar slachthuis kantelt 40 VAN 200 VARKENS STERVEN, REST MET VEREENDE KRACHTEN WEER GEVANGEN ANDREAS DE PRYCKER

17 augustus 2018

02u24 0 Lubbeek Aan Plein in Lubbeek zijn gistervoormiddag zo'n veertig varkens gestorven nadat een trucker er uit de bocht vloog. De vrachtwagen belandde daardoor op zijn kant in een weide. Veertig varkens overleefden de klap niet, de andere 160 belandden in de weide en vluchtten alle kanten op.

Donderdagochtend, zo rond de klok van 9.30 uur. Een vrachtwagenchauffeur is met zo'n 200 varkens onderweg naar het slachthuis. Hij mist echter zijn bocht aan Plein in Lubbeek en belandt in een weide naast de weg. De man wordt gewond afgevoerd, de varkens verdwijnen in alle richtingen. De hulpdiensten staan voor een erg lastige taak: de overlevende varkens weer samen op een nieuwe vrachtwagen krijgen. Politie, brandweer, vrijwilligers en boeren verenigen hun krachten en na enkele uren hard labeur lukt dit dan toch.





Overlevenden gekeurd

"Van de 200 varkens hebben er zo'n 160 de klap overleefd. Zij werden door een veearts gekeurd om te kijken of ze nog geslacht konden worden", vertelt Bart Van Tricht, commercieel verantwoordelijke bij varkenshouder Vanschoubroek uit Glabbeek, waar de truckchauffeur de varkens was komen halen.





Trucker in fout

"Maar de bestuurder miste jammer genoeg zijn bocht, waarna deze ravage is ontstaan. Dit is geen goede bocht voor vrachtwagenchauffeurs, maar dit had toch niet mogen gebeuren. Jammer voor de varkens, maar ik vind het vooral jammer voor de boer die bezig is met de dieren. Die varkens zijn acht maanden oud, maar hij heeft hier veel werk in gestoken. Dat werk is door deze onvoorzichtige chauffeur tenietgedaan. Hij is voor de volle honderd procent verantwoordelijk", vindt Van Tricht.





Het verkeer in en rond Plein liep door het ongeval niet zoals gepland. Er moest een extra vrachtwagen komen om de nog levende varkens mee te nemen. Takeldienst Meurrens moest de gekantelde oplegger met daarin de dode varkens komen takelen. Dat karwei nam ook een hele tijd in beslag. Daardoor werd het verkeer in de nabije omgeving omgeleid door de politie.





160 euro per varken

Varkenshouder Vanschoubroek loopt hierdoor ook flink wat geld mis. "Dat is niet het belangrijkste, maar fijn is natuurlijk anders. Je moet toch op zo'n 150 à 160 euro per varken rekenen. Maar die overleden varkens gaan uiteraard niet naar het slachthuis. Zij belanden dan ook niet in de voedselketen. En wat betreft de nog levende varkens is het afwachten wat de veearts beslist. Het is nog te vroeg om de impact te bepalen", besluit Van Tricht.





De buurtbewoners zuchten intussen eens flink. Het is immers niet de eerste keer dat deze bocht problemen veroorzaakt. Vaak is overdreven snelheid de oorzaak.