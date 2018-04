Trio riskeert celstraf voor winkeldiefstal 26 april 2018

Twee vrouwen en een man riskeren een celstraf en geldboete voor een winkeldiefstal bij Carrefour in Korbeek-Lo. Evi L. (30) uit Tienen en Lutiana H. (24) uit Lubbeek riskeren ieder vier maanden cel en 400 euro boete. Jonas L. (27) uit Herent riskeert een acht maanden cel en 800 euro boete. Daarnaast riskeert hij nog een jaar cel voor drugsbezit in de gevangenis. Tijdens een celcontrole in 2016 werd er een zakje amfetamine gevonden. Hij beweerde toen enkel softdrugs te gebruiken, maar een drugstest weerlegde die verklaring. L. staat ook bekend als een afnemer van speed. Hij verblijft momenteel nog altijd in de gevangenis. Vonnis op 23 mei. (KAR)