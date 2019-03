Trio bestraft voor het uitbaten van twee cannabisplantages Stefan Van de Weyer

29 maart 2019

14u18 2 Lubbeek Drie mannen werden door de Leuvense strafrechter veroordeeld voor hun aandeel in het uitbaten van cannabisplantages in Lubbeek en Temse tussen begin januari en begin mei 2016. Ook hadden ze voorbereidingen getroffen om cannabisplantages op te starten in Lier en in Wetteren.

Een dertiger uit Antwerpen werd bij verstek veroordeeld tot 18 maanden cel en 6.000 euro boete. Een kompaan uit Lokeren kreeg voor zijn deelname 250 uur werkstraf en 8.000 euro boete. Indien de dertiger zijn werkstraf niet of onvolledig uit zou voeren, dan staat hem nog achttien maanden cel te wachten. De derde man, eveneens uit Lokeren afkomstig, kreeg twee jaar cel en 9.000 euro boete.

Op 5 mei 2016 werd in de Broekstraat in Lubbeek een cannabisplantage ontdekt met daarin twee kweekruimtes, in de ene ruimte bevonden zich 797 cannabisplanten, in de andere 814 stuks. Ze tapten elektriciteit af bij een buurtbewoner. In Temse omvatte de plantage eveneens twee ruimtes, daar was het allemaal wat minder qua aantallen. In de eerste grote kamer bevonden zich 225 planten, in de andere ruimte 120 cannabisplanten.