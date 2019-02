Theo Francken trekt aan de alarmbel en dat is levensnoodzakelijk… “Momenteel minder dan 700 inwoners ingeschreven bij noodberichtencentrale” Bart Mertens

19 februari 2019

17u30 0 Lubbeek In Lubbeek zijn minder dan 700 inwoners ingeschreven op de noodberichtencentrale. Op een bevolking van 14.500 mensen is dat erbarmelijk weinig en burgemeester Theo Francken trekt dan ook aan de alarmbel. “Ik wil alle Lubbekenaren met aandrang vragen om zich ook in te schrijven. Dit is geen spam maar levensnoodzakelijk. Bovendien is BE-Alert volledig gratis”, zegt Theo Francken (N-VA).

BE-Alert is voorlopig niet bijzonder populair bij de inwoners van Lubbeek. Dat blijkt uit de meest recente cijfers die burgemeester Theo Francken (N-VA) onder ogen heeft gekregen. “Momenteel zijn er minder dan 700 Lubbekenaren ingeschreven bij deze noodberichtencentrale. Op 14.500 inwoners is dit nog veel te weinig. De dienstverlening is nochtans volledig gratis. Ik wil alle Lubbekenaren met aandrang vragen om zich ook in te schrijven. Dit is geen spam maar levensnoodzakelijk”, zegt burgemeester Francken.

Gasontploffing

Nochtans kan BE-Alert je leven redden want het digitale systeem om de bevolking snel te alarmeren in het geval van rampen werkt wel degelijk. “In noodsituaties is het verwittigen van de bevolking van groot belang. Daarom vond ik het noodzakelijk toe te treden tot BE-Alert”, aldus Theo Francken (N-VA). “Dankzij BE-Alert kunnen we de bevolking snel en efficiënt verwittigen in geval van brand of een overstroming. Ook andere rampen zoals stroomonderbrekingen en gasontploffingen kunnen we snel melden aan de mensen dankzij het alarmeringssyteem dat Binnenlandse Zaken twee jaar geleden heeft ontwikkeld.”

10.000 e-mails

BE-Alert heeft inderdaad voldoende capaciteit om een groot aantal inwoners via verschillende kanalen tegelijkertijd op de hoogte te stellen: 600 gesproken oproepen tegelijkertijd, 100 sms’en per seconde en 10.000 e-mails per seconde. Je moet dus geen smartphone hebben om verwittigd te worden in geval van een ramp. Theo Francken wijst erop dat je vooraf registreren noodzakelijk is en dat kan via de website http://www.be-alert.be. “Wie gewaarschuwd is, kan de juiste reflexen toepassen en de specifieke aanbevelingen opvolgen. Daarom is het belangrijk dat burgers zich vooraf registreren via de website. BE-Alert maakt het mogelijk om een sms, gesproken bericht of mail te versturen naar de geregistreerde inwoners van een geselecteerde zone. Nogmaals, het kan echt van levensbelang zijn en daarom wil ik een oproep doen aan alle inwoners van Lubbeek om zich zo snel mogelijk te registreren”, besluit burgemeester Theo Francken.