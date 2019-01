Theo Francken sluit nationaal mandaat niet uit Populairste politicus van het land opnieuw burgemeester in Lubbeek Bart Mertens

02 januari 2019

19u15 0 Lubbeek Theo Francken (N-VA) heeft bij provinciegouverneur Lodewijk De Witte de eed afgelegd als burgemeester van Lubbeek. Francken gaat naar eigen zeggen met veel enthousiasme aan de slag in de gemeente van zijn hart maar de vraag is of hij ook burgemeester zal blijven na de federale verkiezingen op 26 mei. “Ik kan niet in de toekomst kijken maar ik ga nu voluit voor Lubbeek. We zien wel wat de verkiezingen in mei brengen”, klinkt het.

Lubbeek heeft een nieuwe burgemeester en zijn naam is Theo Francken. Voor heel wat inwoners van de landelijke gemeente zal het aanvoelen als een zoon die weer thuis is na een lange reis. Die reis leidde Francken naar een post als staatssecretaris voor Asiel en Migratie in de regering Michel I. Theo Francken verdween uit die regering nadat N-VA uit de federale coalitie stapte omwille van het veelbesproken migratiepact. De politieke carrousel op nationaal niveau had meteen grote gevolgen voor Lubbeek. Normaalgesproken zou Davy Suffeleers (N-VA) daar burgemeester worden want hij behaalde op 14 oktober welgeteld 12 stemmen meer dan partijgenote en waarnemend burgemeester Tania Roskams (N-VA). Dat scenario verdween als sneeuw voor de zon door de regeringscrisis die Theo Francken opnieuw in beeld bracht als burgemeester van zijn geliefde gemeente Lubbeek.

Poederbrief

Gisteren legde Francken de eed af bij provinciegouverneur Lodewijk De Witte. Van de chaos na de poederbrief die het gezin van Theo Francken even tot een quarantaine dwong was geen spoor meer te zien bij Francken. Complimenten aan het adres van collega-burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) -die Louis Tobback (sp.a) opvolgt- waren wel van de partij. “Proficiat”, klonk het om even later ook papa Ridouani te feliciteren. “Proficiat met uw zoon”, aldus Theo Francken.

Blijft de grote vraag: hoe lang zal Theo Francken burgemeester van Lubbeek blijven? De federale verkiezingen van 26 mei komen stilaan in zicht en als populairste politicus van het land kan Francken niet ontbreken op de lijst van N-VA. “Ik leg nu de eed af als burgemeester van Lubbeek en ik ga met veel enthousiasme aan de slag in mijn thuisgemeente”, aldus Theo Francken. “Ik zie mijn taak als burgemeester niet als een tussenstapje naar een nieuw nationaal mandaat. Lubbeek zit in mijn hart en mijn kiezers weten heel goed dat ik er 200 % voor ga als burgemeester. Toen ik nog staatssecretaris was, stond ik ook in nauw contact met waarnemend burgemeester Tania Roskams.”

Veel werk

“Nu ben ik zelf uitvoerend burgemeester en er wacht onze ploeg nog veel werk. Sluit ik een nationaal mandaat uit? Nee maar we moeten de verkiezingen afwachten. Ik heb mijn kiezers een week voor de gemeenteraadsverkiezingen een brief geschreven waarin ik mijn intenties heel duidelijk heb verwoord. Indien N-VA goed scoort en deelneemt aan de volgende regering dan behoort een nieuw nationaal mandaat tot de mogelijkheden. Zoals ik al zei: mijn kiezers weten dat heel goed. Maar nu ben ik burgemeester van Lubbeek met veel gedrevenheid. Wat er na mei gebeurt dat zien we nog wel. Eerst hard werken in de gemeente van mijn hart.”