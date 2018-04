Theo Francken maakt ploeg bekend MEER VROUWEN DAN MANNEN OP LUBBEEKSE N-VA-LIJST BART MERTENS

21 april 2018

02u51 0 Lubbeek Theo Francken heeft als lijsttrekker zijn ploeg voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober voorgesteld. N-VA heeft een vernieuwde ploeg die meer vrouwen dan mannen telt.

N-VA Lubbeek heeft zopas de verkiezingslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen bekend gemaakt. Op nummer één uiteraard Theo Francken, die de ambitie heeft om de grootste partij van de gemeente te blijven na het succesverhaal van 2012. Toen kreeg N-VA 25,7 % van de stemmen. Francken wil het minstens even goed doen op 14 oktober en pakt uit met een vernieuwde ploeg om de kiezer te overtuigen. "Op onze lijst staan tien totaal nieuwe mensen", zegt de kandidaat-burgemeester. "Volgens mij hebben we een sterke lijst weten samen te stellen die bovendien bestaat uit kandidaten van diverse origines. Zo is er iemand van Armeense afkomst. Verder hebben we ook een Koerdische en Filipijnse kandidaat. En uiteraard zetten ook onze huidige mandatarissen hun schouders onder N-VA Lubbeek. Met Tania Roskams op nummer twee, die mij momenteel vervangt als burgemeester, zit dat alvast goed."





Bij de nieuwkomers is Mailee Hovsepian één van de opvallende figuren. Zij staat op plaats vier.





"Mailee Hovsepian is van Armeense afkomst en is echt een topdame. Verder hebben we Pieter Verheyden, een bekend gezicht in het dorp en voormalig keeper bij HO Bierbeek. Pieter is een telg van de bekende Lubbeekse familie Verheyden en neemt plaats zeven in op de lijst. Plaats zes is dan weer voor de bekende advocate An Wauters uit Pellenberg. Ook Arnout Coel, arrondissementeel voorzitter van de N-VA, staat op de lijst. Verder hebben we Martine Adams, een geboren en getogen Lindense die plaats acht voor haar rekening neemt. Tot slot denk ik bijvoorbeeld nog aan Jolien Vissers op plaats tien die bekend is van de scouts in Lubbeek en van de Lizzards in het volleybal. Ik ben alvast erg tevreden met deze sterke lijst die volgens mij een stuk sterker is dan in 2012. We gaan ervoor", aldus Theo Francken.





Freddy Vranckx

N-VA Lubbeek maakt sinds 2012 deel uit van een coalitie met CD&V en Lubbeek Leeft. Die laatste partij is een afscheuring van Open Vld. Met voormalig burgemeester Freddy Vranckx in de rangen werd Open Vld verwezen naar de oppositie. Recentelijk kondigde Vranckx echter aan dat hij een punt zet achter de gemeentepolitiek omwille van de gezondheidsproblemen van zijn echtgenote. Puur electoraal gezien is het verlies van Vranckx een voordeel voor N-VA maar Francken betreurt toch dat een politiek zwaargewicht de gemeentepolitiek vaarwel zegt. "Het is altijd jammer dat zo iemand er een punt achter zet en ik hoop vooral dat de gezondheid van zijn echtgenote snel de goede richting uitgaat. Zijn afscheid kan voor onze partij zeker extra stemmen opleveren. Maar zoals altijd is het laatste woord aan de kiezer."