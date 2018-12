Theo Francken is opnieuw burgemeester Bart Mertens

17 december 2018

Lubbeek Theo Francken (N-VA) is vanaf vandaag officieel opnieuw actief als burgemeester van Lubbeek. Waarnemend burgemeester Tania Roskams (N-VA) gaat opnieuw aan de slag als schepen.

Lubbeek heeft sinds vandaag officieel een nieuwe burgemeester en die luistert naar de naam Theo Francken (N-VA). Francken was tot voor kort nog staatssecretaris voor Asiel en Migratie in de regering Michel I maar werd ontslagen nadat N-VA uit die regering verdween. Een terugkeer naar Lubbeek als burgemeester leek voor de hand liggend en dat betekent meteen het einde voor partijgenote Tania Roskams als waarnemend burgemeester. Zij wordt opnieuw schepen. “We verwelkomen Theo Francken”, aldus Tania Roskams.

Theo Francken zelf is blij dat hij zijn geliefde gemeente opnieuw in goede banen mag leiden. “Lubbeek zit voor eeuwig in mijn hart. Dat was ook het geval tijdens mijn periode als staatssecretaris. Er is nog veel werk te doen en ga me 200% inzetten om ons programma verder af te werken”, aldus Theo Francken. Voor Davy Suffeleers, die vanaf januari 2019 burgemeester zou worden, betekent de terugkeer van Francken dat hij de sjerp aan zijn neus ziet voorbijgaan. Suffeleers (N-VA) zal weliswaar wel deel uitmaken van het Lubbeekse schepencollege.