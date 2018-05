Theo Francken blij met nieuw leven voor Kasteelhoeve 15 mei 2018

02u31 0 Lubbeek Kasteelhoeve De Beauffort in Linden is omgebouwd tot luxueuze woningen. De vervallen hoeve uit de achttiende eeuw leek veroordeeld tot de instorting maar mede dankzij de inzet van titelvoerend burgemeester Theo Francken (N-VA) kon de hoeve worden gered.

Het gebouw kwam in handen van de familie Stas uit Lubbeek die luxewoningen realiseerde in de kasteelhoeve die dateert uit 1776. Voor Theo Francken, die zelf aanwezig was bij de opening afgelopen weekend, is het nieuwe leven voor de kasteelhoeve een aanwinst voor de gemeente.





Prachtig project

"Ik kreeg keer op keer pijn aan het hart toen ik de bouwval onder ogen kreeg als ik passeerde aan de kasteelhoeve. Dit ooit zo prachtige gebouw mochten we niet ten onder laten gaan aan verval", zegt de titelvoerend burgemeester en staatssecretaris voor Asiel en Migratie. "Tot mijn grote tevredenheid kwam de hoeve uiteindelijk in handen van de familie Stas die er een prachtig woonproject van heeft gemaakt. Het feit dat ze dit realiseerden met privégeld doet mijn respect voor deze prestatie nog toenemen. Kasteelhoeve De Beauffort is zonder twijfel een aanwinst voor onze gemeente."





(BMK)