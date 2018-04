Theo Francken aandachtig toeschouwer bij lokale koers 10 april 2018

De juniorenkoers van De Lindense Wielervrienden, de ereprijs Immo 3000, lokte veel toeschouwers en zestig deelnemers, waaronder heel wat Noren. Na de aankomst van de zware en spannende wedstrijd in de Gemeentestraat in Linden was staatssecretaris voor Asiel en Migratie én titelvoerend burgemeester in Lubbeek er als de kippen bij om de drie eerste op het podium te feliciteren. Het ging om de Noren Heggo, Loland en Ramstad. Organisator Hubert Vermaelen uit Korbeek-Lo was tevreden over zijn koersnamiddag. Hij en zijn helpers organiseren komende zomer nog op 3 augustus een zware koers voor eliterenners zonder contract en beloften op deze locatie.





(SVDL)