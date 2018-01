Stalknecht riskeert vijf maanden cel voor cyberlokking 15-jarige amazone 31 januari 2018

02u30 0

Een veertiger uit Lubbeek riskeert vijf maanden cel voor vunzige sms'en naar een 15-jarige amazone. De veertiger is stalknecht op een manege. In zijn vrije tijd schuimde hij tweedehandssites af om te reageren op zoekertjes. Zo stootte hij in 2016 op het bericht van een tiener die wat tijd met een paard wou doorbrengen omdat ze er zelf het geld niet voor had. De Lubbekenaar reageerde aanvankelijk nog met onschuldige berichten. "Maar ze evolueerden al snel van seksueel getint tot ronduit pervers", aldus de procureur, die vijf maanden cel vroeg, eventueel met probatie-uitstel. De feiten kwamen aan het licht toen het meisje naar haar vader stapte en hij de conversatie overnam om de identiteit van de sms'er te achterhalen. De veertiger stuurde in totaal 491 berichten. "Het zal nooit meer gebeuren", probeerde hij de rechter te overtuigen. Vonnis 20 februari. (KAR)