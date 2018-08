Sofie troost varken na ongeval, maar wordt opgepakt 18 augustus 2018

02u31 0 Lubbeek De 23-jarige Sofie Weckx uit Scherpenheuvel is donderdag door de politie in Lubbeek opgepakt. Dat gebeurde nadat ze zich het lot van één van de varkens die uit de gecrashte truck aan Plein was gevallen wel erg aantrok.

Veertig varkens overleefden de klap niet, de andere 160 belandden in de weide en vluchtten alle kanten op. Forrest & Friends wilde enkele 'afgekeurde' dieren nog redden van euthanasie en opvangen, maar tevergeefs. De dierenarts zei dat daar geen sprake van kon zijn.





Toen Sofie dat te horen kreeg, besefte ze dat het dier waarbij ze zat, meteen zou sterven. "Plots kwam de agente aan mijn arm trekken en brulde in mijn oor dat ik weg moest gaan. Ik bleef voor het varken zitten en zei, telkens opnieuw, dat ik de dierenarts wilde spreken. Na nog geen minuut was ze haar geduld al verloren en vlogen twee agenten op mij om mij handboeien aan te doen. Toen ik in de combi zat, werden nog enorm veel verwijten naar mijn hoofd geslingerd", vertelt Sofie nog aan onze redactie.





"Onze mensen ter plaatse hebben ook bijstand geleverd aan die dieren, geprobeerd hen gecontroleerd bijeen te drijven naar de nieuwe transportwagen. Als er dan iemand in de weg loopt met commentaar en de georganiseerde hulp eerder belemmert dan vooruithelpt, dan zeggen onze mensen misschien ook eens dingen die op hun tong liggen en die ze misschien beter niet gezegd hadden", reageert commissaris Paul Mispelters van de Lubbeekse politie. (SAM/ADPW)