Sociale dienst en thuisdiensten zijn verhuisd Bart Mertens

28 januari 2019

18u13 0 Lubbeek De sociale dienst en de thuisdiensten in Lubbeek zijn zopas verhuisd naar een nieuwe locatie. Vanaf nu kan u de diensten vinden in het gemeentehuis aan de Gellenberg. “De diensten vonden onderdak in een nieuw bijgebouw”, zegt burgemeester Theo Francken (N-VA).

De gemeente Lubbeek maakt werk van een betere accommodatie voor de gemeentelijke diensten. Zo mag de politie zich bijvoorbeeld verheugen op een nieuwe locatie tijdens de komende legislatuur. In afwachting daarvan vonden de sociale dienst en de thuisdiensten al onderdak op een nieuwe plek. “Het OCMW bevond zich vroeger op de Staatsbaan maar dat is sinds kort veranderd. Vanaf nu kan je de sociale dienst en de thuisdiensten vinden in een nieuw bijgebouw van het gemeentehuis aan de Gellenberg”, zegt burgemeester Theo Francken (N-VA) die gisteren een bezoek bracht aan de nieuwe locatie. “We blijven werk maken van betere locaties voor de gemeentelijke diensten. Dat kan de werking enkel ten goede komen.”