Sjoemelende boekhouder moet school 28.000 euro terugbetalen De vijftiger werd ontslagen toen de feiten aan het licht kwamen Kim Aerts

18 januari 2019

13u09 0 Lubbeek Een voormalig boekhouder van de CBE Open School, een instelling voor volwassenenonderwijs, moet 28.000 euro terugbetalen na gesjoemel. Erik D. (54) uit Lubbeek spendeerde bijna de helft van het geld op veilingsites. Na bekentenissen werd hij op staande voet ontslagen.

Erik D., een licentiaat economie, kreeg in juni 2011 de coördinatie van de bouwwerken van de CBE Open School vzw in handen, althans voor de vestigingen in Leuven en Haacht. Hij werd eveneens aangesteld als beheerder van de financiën en administratie, en stond in voor de subsidies. In de daaropvolgende herfst kreeg hij een vast contract en werd hij ingeschakeld voor de vijf scholen van het CBE, met naast Haacht en Leuven ook nog scholen in Diest, Aarschot en Tienen.

Lunchen

Maar de vijftiger nam het niet zo nauw met de boekhoudkundige regeltjes. Hij gaf ongeveer 10.000 euro van de scholenkoepel uit op veilingsites. Met de bankkaart haalde hij zelfs een keer een bedrag van 2.400 euro af, ging er mee lunchen of betaalde de herstellingen aan zijn auto. Gaandeweg begon hij echter zijn boekhouding af te schermen en weerde hij ook vragen af. Er was geen sprake meer van een correcte BTW-aangifte, er ontstonden problemen met leveranciers en er zou een creditnota van ongeveer 19.000 euro spoorloos verdwenen zijn. Bij nazicht van de boekhouding van het jaar 2013 en 2014 door een revisorenkantoor, kwamen verschillende onregelmatigheden aan het licht waarop de vzw klacht neerlegde. D. gaf vrij snel toe dat hij boekhoudkundige manipulaties had verricht om zich persoonlijk te verrijken. “Zo heeft hij in de boekhouding een factuur op naam van de nv Strabag Belgium opgenomen voor 20.825 euro, terwijl er in werkelijkheid geen schuld was”, sprak de rechter in het vonnis. “Hij geeft blijk van weinig schuldbesef. Hij verschuilt zich achter een depressie en overmatig alcoholgebruik als verantwoording voor de feiten. Nochtans wist de beklaagde zeer goed hoe hij de boekhoudkundige malversaties kon verborgen houden. Hij is weinig of niet gemotiveerd om een werkstraf uit te voeren.” Hij gaf de vijftiger 10 maanden cel, waarvan twee maanden effectief. D. moet ook nog een boete van 450 euro. De schadevergoeding werd nu geraamd op goed 28.000 euro. “Er bestaat geen discussie over hetgeen ik gedaan heb. Ik presteerde vele uren gratis. Mijn collega’s deden niets en lieten me stikken. Ik werkte continu. Ik had het beter niet gedaan”, betuigde D. zijn spijt destijds voor de rechter. Een andere collega die ook betrokken was, vergoedde ondertussen een deel van de geleden schade.