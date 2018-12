Ridouani (sp.a) en Francken (N-VA) leggen eed af op 2 januari Bart Mertens

30 december 2018

13u15 0 Lubbeek Op 2 januari om 10 uur legt de nieuwe Leuvense burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) de eed af in het Provinciehuis. Geen minuut te vroeg want diezelfde avond wordt de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd in het historisch stadhuis. Ook burgemeester Theo Francken van Lubbeek zal woensdag de eed afleggen.

In Vlaams-Brabant werden tot op heden 57 burgemeesters benoemd door Vlaams minister Liesbeth Homans (N-VA). Op 21 december legden al 40 nieuwe burgemeesters hun eed af bij provinciegouverneur Lodewijk De Witte. Nu woensdag, op 2 januari, komen daar nog tien burgemeester bij. Onder hen onder meer Theo Francken (N-VA) die de draad opnieuw opneemt als burgemeester van Lubbeek na zijn ontslag uit de regering Michel I. Theo Francken blijft het overigens betreuren dat hij zijn taak als staatssecretaris voor Asiel en Migratie niet kon afmaken. Dat liet hij optekenen toen hij eind vorige week smoutebollen uitdeelde aan de inwoners van Lubbeek.

Mijn kiezers weten heel goed wat ze aan mij hebben in Lubbeek Theo Francken (N-VA), burgemeester van Lubbeek

“Er is nog veel werk en ik betreur het dat ik mijn werk niet kon afwerken”, aldus Theo Francken. “Ik word nu opnieuw burgemeester van Lubbeek. Met veel enthousiasme en met veel ambitie trouwens. Maar ik zal opnieuw deelnemen aan de verkiezingen en dan zullen we zien of de kiezer me terug wil op het hogere politieke niveau. Ik zie mijn taak als burgemeester niet als een tweederangsjob maar als de kiezer me terug wil op een ander niveau dan zal ik dat signaal respecteren. Mijn band met Lubbeek is altijd groot gebleven, ook in mijn periode als staatssecretaris. Mijn kiezers weten heel goed wat ze aan mij hebben en ik heb dat een week voor de gemeenteraadsverkiezingen ook geschreven in een brief aan alle kiezers.”

Nieuwe bestuursstijl

Ook Mohamed Ridouani (sp.a) zal op woensdag 2 januari de eed afleggen bij provinciegouverneur Lodewijk De Witte. Hij doet dat om 10 uur en dat is geen minuut te vroeg. Diezelfde dag wordt om 20 uur immers de Leuvense gemeenteraad geïnstalleerd in het historische stadhuis in Leuven. Mohamed Ridouani volgt burgemeester Louis Tobback op en liet recentelijk nog optekenen dat hij een nieuwe bestuursstijl zal hanteren in vergelijking met zijn voorganger. “Ik zal me persoonlijk ontfermen over de bevoegdheid Inspraak en Participatie. We willen de talenten en ideeën van alle Leuvenaars meenemen om tot een betere stad te komen de komende jaren”, klinkt het. Nog dit: vanaf 1 januari 2019 is de samenstelling van de bestuursorganen van de stad en het OCMW identiek. De vergaderingen van de gemeenteraad en OCMW-raad zullen dan ook aansluitend plaatsvinden.