Restaurant aan wijnkasteel Vandeurzen geopend

Aan de Kerkdreef in Linden werd gistervoormiddag het nieuwe restaurant De Victorie geopend. Dat gebeurde aan het wijnkasteel van Urbain Vandeurzen, een van de rijkste Belgen.





"En het is meteen een schot in de roos", vertelt Erik Notelaers, directeur van het project. "In zijn hypermoderne, transparante keuken zal chef-kok Koen Lienard, lid van The Mastercooks of Belgium, de betere klassieke gerechten presenteren. Daarnaast bereidt hij ook graag vernieuwende gerechten die doen denken aan de kleurrijke mediterrane of verfijnde Aziatische keukens", stelt Notelaers. In het begin zal het restaurant zijn capaciteit nog niet ten volle benutten. "Tot 29 juni draaien wij nog op zo'n 70 procent van onze totale bezetting. Zo'n 50 van de 85 couverts zijn beschikbaar. Het is een echte stormloop de laatste dagen", meent Notelaers. Naast het restaurant is ook een wijnbistro, met wijnen van Vandeurzen zelf. De wijnbistro is elke dag geopend van 11 tot 23 uur, behalve op dinsdag en woensdag. Het restaurant is dan weer open van 12 tot 14 uur en van 18.30 tot 21.30 uur. Zaterdagmiddag is het restaurant gesloten.





Meer informatie is te vinden op de webstek http://www.de-victorie.be/. (ADPW)