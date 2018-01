Rechter beveelt medisch onderzoek naar nierpatiënt 02u28 0 Lubbeek De politierechter heeft een medisch rijgeschiktheidsonderzoek bevolen naar een 28-jarige man uit Lubbeek met een ernstige lever- en nierdisfunctie.

B.F. werd in januari vorig jaar tegengehouden in Aarschot tijdens een politiecontrole. Hij blies zo'n 0,99 promille. De twintiger verklaarde echter niets gedronken te hebben maar vertelde net een nierdialyse te hebben ondergaan die aan de basis zou liggen van de positieve test.





Zijn advocaat bracht ook een waslijst aan medicatie mee die de twintiger dagelijks te slikken krijgt. De rechter achtte geloof aan de versie van de twintiger maar wees erop dat het hoe dan ook verboden is om de wettelijke drempel te overschrijden ongeacht de oorsprong van de intoxicatie. F. werd in 2015 al veroordeeld voor alcoholintoxicatie in het verkeer en een jaar eerder voor overdreven snelheid. Om een en ander laten uit te klaren beval de politierechter een medisch rijgeschiktheidsonderzoek. De zaak wordt hernomen op 4 april dit jaar. (KAR)