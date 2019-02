Putten in Tempelstraat worden gedicht ADPW

07 februari 2019

19u12

De Tempelstraat in Linden ligt er al een tijdje verschrikkelijk bij. Daarom zijn Infrax en Aquafin gestart met het dichten van de putten. “De laatste tijd was er heel wat commotie in de Tempelstraat. Mensen reden hun banden stuk, met schadeclaims tot gevolg. Een gevolg van het slechte weer en van graafmachines die de baan kapot hebben gereden. Daarom hebben we besloten de putten in de Tempelstraat te dichten”, aldus burgemeester Theo Francken (N-VA). De werken zouden een zestal maanden duren.