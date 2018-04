Politiezone neemt mobiele ANPR in gebruik 14 april 2018

De politiezone heeft sinds kort een mobiele ANPR-camera in gebruik. Die werd ingebouwd in een patrouillevoertuig van de interventiedienst. De politiezone wil zo sneller kunnen reageren op mogelijke verdachte voertuigen in de inbraakgevoelige buurten. Tegelijk kunnen zo bestuurders zonder geldig rij- of verzekeringsbewijs uit het verkeer gehaald worden. (ADPW)