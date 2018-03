Poging tot brandstichting op toilet basisschool 31 maart 2018

02u58 0

In basisschool De Stip op de Martelarenplaats in Linden werd geprobeerd om brand te stichten op een toilet op het gelijkvloers. De politie kwam ter plaatse en vond verschillende papieren doeken die opgebrand waren, maar tot echte vlammen kwam het niet. Er is nog geen spoor naar de dader(s). (SVDL)