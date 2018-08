Philip Catherine blikvanger op Jazzwood ORGANISATIE DRUK IN DE WEER MET LAATSTE VOORBEREIDINGEN ANDREAS DE PRYCKER

16 augustus 2018

02u32 0 Lubbeek Deze zaterdag staat al geruime tijd met stip aangeduid in de agenda van jazzfanaten over het hele land. Dan vormt het Chartreuzenbos in Holsbeek weer het feeërieke decor van Jazzwood. Samen met het Agentschap Natuur en Bos (ANB) werd er een poëziewandeling uitgewerkt.

Sinds de jaren '60 is Philip Catherine één van de meeste gerenommeerde en getalenteerde jazzgitaristen van het Europese toneel. Hij trad op en ging op tournee met jazzgrootheden als Chet Baker, Dexter Gordon en Charles Mingus. "Zijn soepele, swingende speelstijl en unieke gitaarsound zijn kenmerkend voor Catherine. Met zijn virtuositeit kan hij moeiteloos melodieus improviseren, maar zonder daarbij te vervallen in het etaleren van technische hoogstandjes.





Meeslepende swing

De totale sound van het ensemble en de interactie tussen de muzikanten zijn voor Philip Catherine het allerbelangrijkste. Op Jazzwood musiceert hij met zijn hechte ritmesectie: een garantie op sfeervolle en meeslepende swing", vertelt Guido Peers, projectcoördinator van de Intergemeentelijke Culturele Samenwerking. Naast Catherine staan ook Carroll Van Welden en The Cal Tjader Project op de affiche. "Met haar prachtig stemgeluid zal de Belgische zangeres Caroll Van Welden het Chartreuzenbos zeker stil krijgen. Met het project 'Portraits of Brazil' staat Van Welden op Jazzwood. Omringd door het kruim van de Belgische jazzscene brengt ze een eigen, intieme interpretatie van haar Braziliaanse lievelingsliederen", weet Peers. "The Cal Tjader Project is dan weer een groep van en rond de Belgische vibrafonist Andres Liefsoens. De groep doet de muziek van Cal Tjader op een perfecte manier herleven. Vibrafonist en drummer Cal Tjader wordt vaak beschouwd als één van de invloedrijkste Amerikaanse jazzmuzikanten binnen het domein van de Latin Jazz", klinkt het nog bij Peers. Net als bij de vorige edities lag de programmatie ook dit jaar in de deskundige handen van Jan Muës. Een andere gevestigde waarde, radiocoryfee Marc Van den Hoof praat de optredens aan elkaar. Vanaf 18 uur opent het amfitheater in het Chartreuzenbos zijn poorten voor de festivalgangers. Om 19 uur start het avondvullend programma. Voor het tweede jaar op rij zal Jazzwood starten met een poëtische aanloop. Samen met het Agentschap Natuur en Bos en het schrijverscollectief Taalent is er poëziewandeling uitgewerkt. Die gaat om 14 uur van start aan Het Bed van Napoleon, aan de Kortrijksestraat in Linden. De wandeling wordt geleid door gids Gert Verbruggen (ANB) en onderweg brengt het Holsbeeks schrijverscollectief Taalent gedichten in de stijl van Jazzwood.





Meer informatie (en tickets) vind je via www.jazzwood.be.