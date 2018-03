Pensenkermis 06 maart 2018

Op zaterdag 24 maart vindt in de parochiezaal van Pellenberg in de Kortebergstraat de pensenkermis van Herendaal Kermis plaats. Aanwezigen kunnen kiezen tussen witte of zwarte pensen, met krieken of appelmoes. De pensenkermis begint om 16 uur. Meer info: info@herendaalkermis.be.





(ADPW)