Paul Michiels zingt voor de natuur 05 maart 2018

Niemand minder dan Paul Michiels zal op vrijdag 30 maart zingen voor Natuurpunt op het 'Liefde Voor Natuur Concert'. En dat engagement hoeft niet te verbazen. Zijn achtertuin grenst aan het natuurgebied 'De Spicht', waarvan hij in 2016 het peterschap aanvaardde tijdens de 'Walk for Nature' in Lubbeek. Hij sprong eerder ook mee in de bres voor Natuurpunt tijdens de actie 'Red de natuur in je buurt'. Met dit unieke benefietconcert wil de zanger zijn bijdrage leveren tot de verdere uitbreiding van natuurgebied 'De Spicht'. Plaats van afspraak is Feestzaal Libbeke, op de Gellenberg in Lubbeek. Tickets kosten 24 euro, drankje inbegrepen. De eerste noten weerklinken om 20.30 uur. Tickets kan je bestellen via info@natuurpuntlubbeek.be.





(ADPW)