Pascale Alaerts trekt Open Vld-lijst FREDDY VRANCKX OP PLAATS TWEE DANIËLLE VANWESENBEECK WELLICHT LIJSTDUWER BART MERTENS

23 januari 2018

Grote verrassing in Lubbeek want Freddy Vranckx (61) staat de koppositie op de Open Vld-lijst af aan de 49-jarige Pascale Alaerts. "Ik wil jonge mensen kansen geven in de lokale politiek", aldus Vranckx, die zelf op de tweede plaats zal staan. Opmerkelijk is dat Open Vld Lubbeek niet koos voor Vlaams parlementslid Daniëlle Vanwesenbeeck. Zij zal wellicht de lijst duwen.

Open Vld Lubbeek gaat met ambitie naar de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. De partij van voormalig burgemeester Freddy Vranckx belandde na de verkiezingen van 2012 in de oppositie maar Vranckx laat weten dat Open Vld opnieuw mee wil besturen vanaf 2019. Die ambitie wil Open Vld Lubbeek verrassend genoeg waarmaken met de 49-jarige Pascale Alaerts als lijsttrekker. Freddy Vranckx (61) is bereid om een stapje opzij te zetten en zal zelf de tweede plaats voor zijn rekening nemen. "Ik wil jongere mensen kansen geven in de lokale politiek", zegt Freddy Vranckx die als voormalig burgemeester en ex-schepen liefst 24 jaar ervaring op de teller heeft staan in zijn gemeente. "Ik had de lijst kunnen duwen maar dat zou een fout signaal zijn naar de kiezer. Ik wil immers nog actief blijven in de Lubbeekse politiek. Open Vld Lubbeek trekt naar de verkiezingen met Pascale Alaerts als kopstuk. Zij is advocate, heeft veel dossierkennis en kan rekenen op een breed netwerk. We hebben wel de afspraak gemaakt dat als Open Vld aan zet is en indien ik meer voorkeursstemmen haal dat ik dan nog een termijn zou doen als burgemeester."





Het is lang niet ondenkbaar dat Freddy Vranckx meer stemmen zou halen dan Pascale Alaerts. Die laatste kreeg in 2012 welgeteld 245 voorkeursstemmen terwijl Franckx strandde op 1.274 voorkeursstemmen. Dat maakte van Freddy Vranckx de tweede populairste politicus van Lubbeek na Theo Francken (N-VA) die 1.349 kiezers kon overtuigen.





Hart voor Lubbeek

Blijft de vraag wat de rol van Vlaams parlementslid Daniëlle Vanwesenbeeck (Open Vld) zal worden in de lokale verkiezingen? "Ik was kandidaat om de lijst te trekken maar men heeft voor iemand anders gekozen", aldus Vanwesenbeeck die begin vorig jaar Gwendolyn Rutten opvolgde in het Vlaams parlement. Daniëlle Vanwesenbeeck is zaakvoerster van bedrijf Mastermail en kreeg in 2012 de WOMED-award van Unizo. Ondanks haar mandaat in het parlement had Daniëlle Vanwesenbeeck ook ambities op lokaal niveau en in die zin is de keuze voor Pascale Alaerts een teleurstelling. "Ik ben een geëngageerde politica, zowel in het parlement als in mijn thuisgemeente Lubbeek. Ik had het lijstrekkersschap voor Open Vld graag op mij genomen omdat ik de problemen in de gemeente wil oplossen. Ik denk bijvoorbeeld aan de mobiliteit, de kwestie van de vliegtuigen, de achteruitgang in de financiële toestand van de gemeente...Mijn uitgangspunt is altijd: wat kan ik voor de burger en voor de gemeente doen? Ik zal dat ook blijven doen in het Vlaams parlement.





Lijstvorming is een moeilijk proces en ik ga niemand persoonlijk aanvallen omdat ik niet tot lijsttrekker ben benoemd. Ik ga door met een hart voor Lubbeek. Als ondernemer heb ik ondertussen ondervonden dat politiek een soort wedstrijd is in de praktijk. Soms win je, soms verlies je. En ik geef niet op want ik voel dat ik door heel veel mensen wordt gesteund in mijn politiek werk. Op lokaal niveau zal ik wellicht lijstduwer worden maar dat is nog niet zeker."





Eén team

Open Vld-boegbeeld Freddy Vranckx begrijpt de teleurstelling van Daniëlle Vanwesenbeeck maar is blij dat de partij kan blijven rekenen op haar gedrevenheid. "Daniëlle is ambitieus en gedreven. Open Vld is blij met haar steun aan de volledige ploeg en wij zullen haar ook steunen bij de verkiezingen voor het parlement in 2019. Op lokaal niveau moet je soms echter kiezen voor mensen die al langer zetelen in de gemeenteraad. We moeten ons vooral als één team concentreren op wat goed is voor Lubbeek en voor de burger. Het zal een moeilijke strijd worden met een tegenstrever van het kaliber Theo Francken maar uiteindelijk zal de kiezer beslissen."