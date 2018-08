Oude man zwaargewond afgevoerd na botsing ADPW

24 augustus 2018

17u24

Op de Lubbeekstraat in Pellenberg is omstreeks 15.30 uur een bestuurder van een wagen zwaargewond nadat hij werd aangereden door een vrachtwagen. Dat gebeurde op de kruising met Plein. Vermoedelijk maakte de bestuurder van de wagen een inschattingsfout, waarna de vrachtwagen vol in de flank van de wagen reed. De man moest door de brandweer uit het voertuig gehaald worden. In het voertuig zat ook een vrouw, zij werd gewond afgevoerd maar zou er minder erg aan toe zijn.